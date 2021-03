Mit Aktionen am Montag vor den Unikliniken in Mannheim und Heidelberg will die Gewerkschaft verdi örtlichen Landtagskandidaten ihre Forderungen für eine bessere Gesundheitspolitik deutlich machen. Die Aktion “Soziales & Gesundheit im Ländle – unser höchstes Gut“ findet angepasst an Pandemiebedingungen mit Beschäftigten statt. Die Landtagskandidaten sollen dort die verdi- Forderungen für eine verbesserte Gesundheits- und Sozialpolitik mit deutlich besseren Arbeitsbedingungen für Beschäftigte unterschreiben oder ihre davon abweichenden Positionen erläutern. Nach der Wahl will die Gewerkschaft die Gewählten daran erinnern. Verdi fordert unter anderem vom Land die Investitionen zu 100 Prozent zu finanzieren, eine bedarfsgerechte Versorgungsplanung und Sozial- und Gesundheitsberufe aufzuwerten.