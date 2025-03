Streik in Mannheim am Mittwoch: Unter anderem Kindergärten und Müllabfuhr betroffen

per Mail teilen

Kinderbetreuung, Bücherei, Abfallwirtschaft, Bürgerdienste: Die Mannheimer müssen am kommenden Mittwoch mit Einschränkungen bei öffentlichen Dienstleistungen rechnen.

Die Gewerkschaft Ver.di lässt nicht locker in der aktuellen Tarifauseinandersetzung mit den kommunalen Arbeitgebern. Für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst fordert Ver.di unter anderem eine um acht Prozent höhere Entlohnung und bessere Arbeitsbedingungen. Die Mannheimer müssen daher am kommenden Mittwoch (12. März) mit erheblichen Einschränkungen städtischer Dienstleistungen rechnen. Das haben am Freitag die Stadt Mannheim und Verdi mitgeteilt.

Warnstreik in Mannheim: Kindergärten, Horte und Krippen betroffen

Besonders betroffen sind Eltern und deren Kinder. Alle städtischen Tageseinrichtungen wie Krippe, Kita oder Hort werden am Mittwoch geschlossen sein. Wichtig: Es gibt keine Notbetreuung. Nach Auskunft der Stadt gilt dies nicht nur für die städtischen Einrichtungen, sondern auch für Betreuungsangebote freier Träger. Ein Mittagessen kann weder in der Hortbetreuung noch an den Ganztagsgrundschulen angeboten werden. Auch die Servicestelle für Eltern (MeKi) ist während des Warnstreiks nicht erreichbar. Der Fachbereich Bildung ist zwar nicht geschlossen, aber es kann zu Einschränkungen bei der Erreichbarkeit kommen. Vom Arbeitskampf weniger betroffen ist die städtische Musikschule. Aber auch dort können einzelne Stunden ausfallen.

Eingeschränkte Ambulanz im Gesundheitsamt

Ein eingeschränkter Ambulanzbetrieb im medizinischen Bereich im Gesundheitsamt bleibt laut Stadt gewährleistet, ebenso ein eingeschränktes Auskunfts- und Beratungsangebot beim Jugend- und Gesundheitsamt. In den Dienststellen des Sozialen Dienstes wird es eine Notbesetzung geben. Städtische Jugendhäuser und Jugendtreffs haben nach aktuellem Stand vermutlich zu.

Stadtreinigung und Müllabfuhr

Auch die Stadtreinigung ist vom Warnstreik betroffen. Die Mannheimer müssen mit einem Ausfall der Reinigung rechnen. Zum Beispiel in der Innenstadt. Im Bereich der Abfallwirtschaft kommt es zu Verzögerungen bei der Leerung der Mülltonnen. Die Stadt empfiehlt, die Tonnen zum Leerungstermin herauszustellen und bis zur Leerung, die auch am Folgetag sein kann, stehen zu lassen.

Büchereien zu, Marchivum-Ausstellungen offen

Geschlossen bleiben am Mittwoch die städtischen Büchereien in der Innenstadt, ebenso einige Zweigstellen. Im Marchivum bleiben die beiden aktuellen Ausstellungen geöffnet, dafür bleibt unter anderem der Lesesaal dicht. Ebenfalls geschlossen: Die Theaterkasse im Innenstadtquadrat O7. Die Vorstellung im Jungen Nationaltheater findet hingegen statt und die Kunsthalle bleibt geöffnet.

Bürgerdienste der Stadt Mannheim geschlossen

Alle Standorte der Bürgerdienste sind während des Warnstreiks geschlossen. Vereinbarte Termine im Standesamt finden statt. Vertreter der Bestattungsinstitute können ohne Termin vorsprechen. Wer Termine im Bereich Zuwanderung und Einbürgerung für Mittwoch eingeplant hat, muss damit rechnen, dass diese verlegt werden. Was allerdings dennoch stattfindet, sind alle geplanten Beerdigungen.

Bereich Sicherheit und Ordnung

Der Infopoint des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung bleibt geschlossen. Die Sachbearbeitung „Abschleppen“ ist nicht erreichbar – gegebenenfalls erforderliche Zahlungen können nicht am Kassenautomaten getätigt werden. Beschwerden aus der Bürgerschaft kann nur eingeschränkt nachgekommen werden. Eventuelle kann es aufgrund des Warnstreiks dazu kommen, dass Fristen (Rechtsmittel, Fahrverbot) nicht eingehalten werden. Die Verkehrsbehörde wird nicht im Dienst sein, in der Ortspolizeibehörde ist lediglich ein Notdienst gewährleistet. Die Erreichbarkeit für die Bürgerschaft kann nicht gewährleistet werden. (Handwerkerparkausweise, Anmeldung von Versammlungen, Erreichbarkeit der Gewerbebehörde etc.).

Hallenbäder und Eissportzentrum geschlossen

Am kommenden Mittwoch bleiben alle städtischen Hallenbäder geschlossen, ebenso das Eissportzentrum im Herzogenried.