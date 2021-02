In einem Logistikzentrum in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Samstagvormittag ein verdächtiges Paket aufgetaucht. Ein Zusammenhang zu den vergangenen Briefbombenanschlägen auf Lebensmittelfirmen besteht laut Polizei nicht.

Ein verdächtiges Paket, das am Samstagvormittag in einem Paketzentrum in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) gefunden wurde, ist nach Angaben der Polizei vom Nachmittag ungefährlich. Die Sendung wurde von Spezialisten des Landeskriminalamtes geöffnet. Dabei wurde kein Sprengstoff gefunden, so die Polizei gegenüber dem SWR. Auch ein Zusammenhang zu den Briefbombenanschlägen auf Lebensmittelfirmen in den vergangenen Tagen besteht nach Angaben der Polizei nicht.

Wegen der Ereignisse in den vergangenen Tagen sei man zunächst äußerst sensibel gewesen, so die Polizei. Deshalb habe man sofort Polizei und Rettungsdienste zum Logistikzentrum in Leimen geschickt. Auch das Landeskriminalamt wurde hinzugezogen und das Gebiet zeitweise abgesperrt. Verletzt wurde niemand.

Explosion bei Lidl und verdächtige Pakete bei "Capri Sun"-Produzent und Hipp

Am Dienstag war in den Wild-Werken, einem Getränkeproduzent in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis), ein Päckchen explodiert. Einen Tag später explodierte in der Zentrale der Supermarktkette Lidl in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) eine Briefbombe. In Bayern fing die Polizei am Freitag eine Paketbombe ab, die an den Babynahrungshersteller Hipp adressiert war.

Derzeit ermittelt eine hundertköpfige Sonderkommission in den Fällen rund um die Briefbomben auf die drei Lebensmittelhersteller. Die baden-württembergische Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz geht von einem Serientäter aus: "Es ist ein Zusammenhang anzunehmen zwischen diesen drei Päckchen."