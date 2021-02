In den Wild-Werken in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) gab es am Dienstagmorgen eine Explosion. Ursache war offenbar ein Päckchen, das morgens angeliefert wurde. Dabei wurde ein Mensch verletzt.

Nach Angaben der Polizei gab es in der Warenannahme der Wild-Werke eine Explosion, bei der ein Mitarbeiter verletzt wurde. Als der Mitarbeiter ein Päckchen öffnen wollte, gab es eine kleine Explosion, so die Polizei. Er erlitt ein Knalltrauma. Was sich in dem Päckchen befand und wieso es explodierte, ist bisher unklar. Von wem das Paket stammte, ist auch noch nicht bekannt. "Wir ermitteln momentan in alle Richtungen." Christopher Weselek, Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim Großaufgebot bei Wild-Werken Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat gemeinsam mit der Zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. Zur Ursachenforschung wurden Spezialisten des Landeskriminalamts hinzugezogen. Einsatzkräfte vor den Wild-Werken René Priebe Wild-Werke in Heidelberg-Eppelheim Der Konzern produziert in Eppelheim unter anderem das Fruchtsaftgetränk "Capri Sun" und beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter.