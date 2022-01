Projekt "Verbrannte Orte" dokumentiert, wo Bücherverbrennungen stattfanden

In Mannheim und Heidelberg werden derzeit bei einer Fotoaktion die Orte dokumentiert, an denen die Nationalsozialisten 1933 Bücher verbrannt haben. Dahinter steckt das Dokumentationsprojekt „Verbrannte Orte“, das mit einem Online-Atlas alle 150 Bücherverbrennungsorte in Deutschland erfassen möchte. In Mannheim gab es es eine Bücherverbrennung mit 2.000 Menschen auf dem Alten Messplatz. Und in Heidelberg sind zwei Bücherverbrennungen auf dem Universitätsplatz bekannt und eine vor dem Gewerkschaftshaus. Die Dokumentation dient dem Gedenken und kann außerdem für Bildungszwecke eingesetzt werden. Sie in den nächsten zwei Wochen in 13 weiteren Städten in Baden-Württemberg unterwegs.