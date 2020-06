Der Vater aus Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) soll seinen acht Monate alten Sohn getötet haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Kind durch massive Gewalt starb. Die Mutter hatte die Familie vor einigen Wochen verlassen.

Wie das Baby ums Leben kam, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg warte noch auf das Obduktionsergebnis, sagte ein Sprecher. Die Heidelberger Ermittler gehen allerdings davon aus, dass der acht Monate alte Junge "einer massiven Gewalteinwirkung" durch den Vater ausgesetzt war. Das teilte die Heidelberger Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mit der Polizei Mannheim am Dienstag mit. Ob Drogen oder Alkohol einen Rolle bei der Tat gespielt haben, soll auch geklärt werden. Der Vater alarmierte selbst die Polizei.

Vater alarmierte selbst die Polizei

Gegen den 40-jährigen Kindsvater war am Wochenende ein Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden. Der Mann hatte am Freitag selbst die Polizei alarmiert und den Beamten am Telefon gesagt, sein Kind sei tot. Die Polizei fand den acht Monate alten Jungen leblos in der Wieslocher Wohnung, in der er mit seinem Vater lebte. Eine Obduktion bestätigte die Einschätzung der Polizei, dass der kleine Junge gewaltsam zu Tode gekommen war.

Mutter hatte vor wenigen Wochen die Familie verlassen

Laut Staatsanwaltschaft gibt es keine Anzeichen dafür, dass noch eine andere Person an der Tat beteiligt gewesen sein könnte. Die Mutter hatte sich offenbar vor einigen Wochen von dem 40-jährigen Vater getrennt, war aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und lebt inzwischen in einer anderen Stadt.

Ob das ein mögliches Motiv für die Kindstötung sein könnte, ist unklar. "Über ein Motiv des Beschuldigten ist bislang nichts Weiteres bekannt", teilte die Behörde mit. Gegen den Vater wurde ein Haftbefehl erlassen, er sitzt in Untersuchungshaft.

Kindsmutter hatte vater mehrfach wegen häuslicher Gewalt angezeigt

Die Familie war dem Jugendamt bekannt. Seit der Geburt des Babys hatte laut Staatsanwaltschaft das Amt die Familie begleitet. Es lägen allerdings bislang keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der Mann sich schon früher seinem Baby gegenüber gewalttätig verhalten habe.