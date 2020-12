per Mail teilen

Die Schulen in Baden-Württemberg bleiben mindestens bis zum 10. Januar geschlossen. Verpflichtenden Fernunterricht gibt es nur für die Abschlussjahrgänge – und bei vielen Eltern wächst der Frust. Auch bei Richard Stahl aus Weinheim.

Für die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Monika Stein ist der Fall klar: „Wenn wir über digitalen Unterricht sprechen“, sagt sie, „stecken wir noch mittendrin in der Kreidezeit“. Ihrer Einschätzung nach liegt das zum Teil auch daran, dass die Landesregierung Präsenzunterricht für das einzige Mittel der Wahl hält und keine entsprechenden Vorsorgemaßnahmen getroffen worden seien.

Ärger bei den Eltern

Darüber ärgert sich auch Richard Stahl aus Weinheim. Seine Tochter besucht die 8. Klasse eines Gymnasiums. Theoretisch jedenfalls. Zurzeit hat sie wie zehntausende andere Schüler frei. Onlineunterricht? Fehlanzeige.

„Das ärgert mich, weil wir dieselbe Situation im Frühjahr schon hatten und damals viel Unterricht ausgefallen ist“, sagt Richard Stahl. An der technischen Ausstattung scheitert der Online-Unterricht an der Schule seiner Tochter übrigens nicht, sondern an der Politik.

Landeseinheitliche Regelung

Nach Angaben der GEW-Landesvorsitzenden dürfen die Schulen nicht selbst entscheiden, Online-Unterricht für alle anzubieten, weil die Landesregierung beschlossen hat, dass in ganz Baden-Württemberg ausschließlich die Abschlussklassen Fernunterricht erhalten.

Genau deshalb hat Richard Stahl an das Kultusministerium geschrieben, aber für ihn nur unbefriedigende Antworten erhalten. Sinngemäß habe man ihm geschrieben, die Situation sei schlimm, aber man müsse damit klarkommen.

Angst vor den Folgen

Richard Stahl fühlt sich von der Politik alleine gelassen - auch wenn sich seine Tochter natürlich über die zusätzlichen Ferientage freut. Als Vater hat er aber Angst davor, dass sie zu viel Stoff versäumt. Eine Angst, die berechtigt ist, sagt Monika Stein. Sie hofft darauf, dass sich das Kultusminiserium jetzt auf die Zeit nach Weihnachten vorbereitet. Damit das nächste Jahr besser wird.