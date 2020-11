per Mail teilen

Auf dem Heidelberger Philosophenweg haben unbekannte Täter vier Bänke völlig zerstört. Außerdem versetzten sie einen 200 Kilo schweren Findling mit Wegweiser-Markierungen, so die Polizei. Die Taten geschahen vermutlich in der Nacht zum Mittwoch, die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der Philosophenweg ist einer der beliebtesten und bekannten Spazierwege in Heidelberg.