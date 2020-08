per Mail teilen

Die Mannheimer Polizei ermittelt nach SWR-Informationen gegen einen 67-jährigen Rentner, der in Ludwigshafen und Mannheim mehr als 70 gläserne Werbetafeln zerschlagen haben soll. Der Schaden geht in die Zehntausende.

Seit Monaten waren zunächst in der Mannheimer Innenstadt und später auch in Ludwigshafen nach und nach fast alle gläsernen Werbetafeln zerstört worden. Sie stehen vor allem an Haltestellen und gehören der Firma Wall.

67-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Laut Polizei handelt es sich um einen 67-jährigen Rentner. Der Mann wurde mehrfach dabei erwischt, wie er in Ludwigshafen und Mannheim gläserne Werbetafeln zerschlagen hat. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft, allerdings wegen anderer Delikte. In der Vergangenheit sei gegen ihn laut Polizei wegen Diebstählen und Einbrüchen ermittelt worden. Seit er im Gefängnis sitzt, wurden keine Tafeln mehr zerschlagen. Zum Motiv des mutmaßlichen Täters konnte die Polizei nichts sagen.

Firma: Bundesweit einmalige Vandalismus-Serie

Das Berliner Unternehmen sprach gegenüber dem SWR von einer bundesweit einmaligen Vandalismus-Serie. Ein Sprecher erklärte, eine Serie dieses Ausmaßes habe es bundesweit noch nie gegeben. 71 Tafeln seien zerschlagen worden. Allein der Materialschaden betrage über 50.000 Euro.

Tafeln nicht gegen Vandalismus versichert

Außerdem sind der Firma Einnahmen entgangen. Die zerstörten Tafeln wurden nicht mehr repariert, sondern mit Schutzfolie verhüllt. Deshalb konnte die Firma dort keine Werbeplakate mehr aufhängen, also auch kein Geld einnehmen. Den Vandalismus-Schaden muss Wall übrigens selbst tragen. Es gibt keine Versicherung die bereit ist, die gläsernen Tafeln gegen Vandalismus zu versichern.