Größte Sorge: Knapper Wahlausgang

Die Wahllokale in den USA haben geöffnet - jetzt wird es ernst. Auch in Deutschland leben laut Statistischem Bundesamt in Wiesbaden mehr als 141.000 wahlberechtigte US-Bürger. SWR-Reporterin Susanne Bessler hat mit zwei von ihnen in Heidelberg gesprochen. Ihre größte Sorge: ein knapper Wahlausgang. Denn das, befürchten zahlreiche US-Amerikaner, könnte zu Unruhen führen.