Im Prozess gegen einen 48 Jahre alten Mann wegen räuberischer Erpressung will das Landgericht Heidelberg am Mittwochmittag sein Urteil verkünden. Dabei geht es vor allem um die Frage, ob der Angeklagte zur stationären Behandlung in einer psychiatrischen Klinik untergebracht wird, oder ob er in ambulanter Therapie wieder zu Hause wohnen darf. Laut Anklage hatte der 48-jährige Mann von seinen Eltern hohe Geldsummen gefordert. Dabei soll er seinen Vater verletzt und seine Mutter mehrfach mit dem Tod bedroht haben. Außerdem wirft ihm die Anklage vor, Fensterscheiben von zwei Schnellimbissen zerstört, Menschen beleidigt und ohne gültigen Führerschein gefahren zu sein. Zu Prozessbeginn am vergangenen Mittwoch gab er die Angriffe auf seine Eltern zu. Der Mann soll unter einer psychischen Erkrankung leiden.