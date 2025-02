Ein Mann und eine Frau haben sich als Polizisten ausgegeben und so ältere Menschen unter anderem in Mannheim um Geld und Gold betrogen. Jetzt wurden sie zu Haftstrafen verurteilt.

Ein Mann und eine Frau haben sich mehrfach als Polizisten ausgegeben und mit dieser Masche ältere Menschen um Geld und Wertsachen betrogen. Am Mittwoch hat das Mannheimer Landgericht das Betrüger-Paar unter anderem wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs und Amtsanmaßung zu Haftstrafen verurteilt. Der Mann muss für sieben Jahre ins Gefängnis. In die Strafe wurde ein vorheriges Urteil wegen ähnlicher Taten mit eingerechnet. Die Frau muss für zwei Jahre und sechs Monate hinter Gitter.

Immer wieder werden vor allem ältere Menschen zu Opfern von Telefonbetrügern. (Symbolbild) picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Trick mit falschen Polizisten: Angeklagte waren Teil einer Bande

Beim sogenannten Polizistentrick rufen Betrüger ältere Menschen meist aus dem Ausland an und versetzen ihre Opfer "mit psychologischem Geschick in Angst", so der Vorsitzende Richter. Die Anrufer überzeugten ihre meist älteren Opfer dann, ihre Wertsachen an sogenannte "Abholer" zu übergeben, die sie für Vertrauenspersonen halten sollen.

Der verurteilte Mann war laut dem Richter seit einem Skiunfall abhängig von starken Schmerzmitteln. Um seine Sucht zu finanzieren, schloss er sich einer solchen Bande an. Die Frau sei als seine damalige Partnerin in die Taten verstrickt worden. Die beiden waren dafür zuständig, die Beute bei den Senioren abzuholen.

Goldbarren im Wert von einer halben Million Euro

So übergab ihnen im Sommer 2023 in Mannheim ein Mann Goldbarren im Wert von knapp einer halben Million Euro. In einem anderen Fall händigte ihnen ein Mann im pfälzischen Lambsheim (Rhein-Pfalz-Kreis) knapp 18.000 Euro in bar aus. Eine weitere Geldübergabe scheiterte, weil ein Bankmitarbeiter eingriff und den Betrug bemerkte. Insgesamt, so das Gericht, erbeuteten die Frau und der Mann etwa 38.000 Euro in bar und gaben Geld und Gold an die Köpfe der Betrüger-Bande weiter.

Der Rest der Bande war in diesem Prozess nicht angeklagt gewesen. Der Polizei sei die Banden-Struktur aber bekannt. Die beiden Verurteilten standen als "Abholer" in der Bandenhierarchie ganz unten, sagte der Richter.

Bei Festnahme Schreckschusspistolen dabei

Die Polizei nahm die beiden Angeklagten Ende August 2023 in Mannheim fest. Beide hatten eine Schreckschusspistolen dabei - vermutlich, um zu untermauern, dass sie Polizisten sind, so der Richter. Der Mann trug außerdem einen gefälschten Dienstausweis der Bundespolizei bei sich. Dieser sei aber nicht verwendet worden.

Die beiden Verurteilten haben nach Aussage des Richters ein umfassendes Geständnis abgelegt. Dadurch hätten sie den teils hochbetagten Opfern erspart, vor Gericht auszusagen. Das älteste Opfer war zum Tatzeitpunkt 95 Jahre alt. Bei den beiden Verurteilten wird zudem der Geld-Wert der Goldbarren (480.000 Euro) eingezogen, auch wenn sie die Barren an andere Bandenmitglieder weitergegeben haben. Das Urteil ist laut Gericht nicht rechtskräftig.