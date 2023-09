per Mail teilen

Das Landgericht Mosbach hat einen 46-jährigen Mann zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er seine Adoptivtochter missbraucht hat. Die Taten sollen in den USA passiert sein.

Das Gericht hat den Mann wegen sexuellen Missbrauchs und Nötigung seiner Adoptivtochter zu einer Haftstrafe verurteilt. Eine Sprecherin des Landgerichts in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) teilte mit, dass der 46-Jährige vier Jahre und sechs Monate ins Gefängnis muss.

Missbrauch soll in den USA passiert sein

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Mann seine Adoptivtochter insgesamt neun Mal sexuell missbraucht hat. Außerdem hatte er sie geschlagen, gewürgt und genötigt, sich ihm nackt zu zeigen. Das Mädchen war zum Zeitpunkt der ersten Taten höchstens 13 Jahre alt. Einige der Taten liegen mehr als zehn Jahre zurück und sollen in den Jahren zwischen 2012 und 2015 passiert sein. Die Familie lebte zu dem Zeitpunkt in den USA.

Mann lebte zuletzt in Buchen

Weil der verurteilte Mann zuletzt in Buchen gewohnt hat, fand der Gerichtsprozess in Mosbach statt. Das Landgericht blieb mit seinem Urteil unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage. Diese hatten eine Haftstrafe von fünf Jahren und neun Monaten gefordert. Die Verteidigung hatte eine Bewährungsstrafe beantragt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.