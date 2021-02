per Mail teilen

Im Prozess um den Mord mit einer Sektflasche vor dem Landgericht Mannheim soll heute das Urteil gesprochen werden. Der Angeklagte hat laut Anklage im vergangenen Sommer einen 36-Jährigen in dessen Mannheimer Wohnung mit einer Sektflasche getötet. Der 34-jährige Angeklagte, der die Tat gestanden hat, soll sein Opfer durch massive Schläge mit einer Sektflasche getötet haben. Der Täter habe den Kopf über einen längeren Zeitraum regelrecht zertrümmert, so eine Gutachterin vor Gericht. Bei der Tat waren offensichtlich auch Drogen im Spiel. Zumindest das Opfer hatte Spuren von Cannabis, Kokain und Amphetaminen im Blut. Grund für die Tat sollen Streitigkeiten zwischen den beiden befreundeten Männern gewesen sein –offenbar hatte das spätere Opfer dem mutmaßlichen Täter nicht gestattet, bei ihm zu übernachten. Die Staatsanwaltschaft hat laut Gericht in ihrem Plädoyer eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes gefordert, die Verteidigung plädierte auf Totschlag mit einer zeitlich entsprechenden Gefängnisstrafe.