Im Prozess um eine Messerstecherei vor dem Mannheimer Theresienkrankenhaus muss der Haupttäter fünf Jahre und zehn Monate in Haft. Für die scheinbar milde Strafe gibt es Gründe.

Am Mannheimer Landgericht hat der Vorsitzende Richter am Montag sechs Männer verurteilt, die vor einem Jahr an einem Messerangriff auf einen Mann vor dem Theresienkrankenhaus beteiligt waren. Der Haupttäter, der zum Tatzeitpunkt 22 Jahre alt war, muss demnach für fünf Jahre und zehn Monate hinter Gitter - wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Die angeklagten Männer nahmen das Urteil ohne erkennbare Regung auf. Auch auf den fast voll besetzten Besucherplätzen im Gerichtssaal herrschte Schweigen.

Messerangriff vor Krankenhaus: Relativ milde Strafen

Die Strafe liegt weit unter der, die zuvor die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Die Staatsanwältin hatte nämlich für den Haupttäter auf elf Jahre Haft plädiert. Der Vorsitzende Richter begründete am Montag die mildere Strafe damit, dass der Mann im Verfahren gestanden hatte, mit einem Messer auf sein Opfer losgegangen zu sein. Das Opfer war durch vier Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Das ärztliche Personal im Theresienkrankenhaus hatte den Mann nur durch mehrere Not-Operationen vor dem Tod bewahren können. Zudem, so der Richter, habe der Hauptangeklagte dem Opfer mittlerweile ein Schmerzensgeld von 20.000 Euro gezahlt.

Das Geständnis des Mannes habe es dem Gericht erleichtert, angemessene Strafen auszusprechen, so der Richter. Von der Tat habe es zum Beispiel kein Material von Video-Überwachungskameras gegeben.

Urteil in Mannheim: Eine Haftstrafe, fünf Bewährungsstrafen

Der Bruder des Haupttäters erhielt eine zweijährige Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung. Die weiteren vier Beteiligten - ein Cousin der Brüder und drei Freunde - bekamen Bewährungsstrafen zwischen sechs und zehn Monaten, wegen Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Anwälte der sechs angeklagten Männer haben nun eine Woche Zeit, eventuell Revision gegen das Urteil einzulegen. Am Freitag wird ein von diesem Prozess abgetrenntes Verfahren gegen zwei weitere Beteiligte der Messerstecherei fortgesetzt. Der Vorwurf lautet laut der Staatsanwältin hier auf versuchten Mord.

War Streit um türkische Politik Anlass für Auseinandersetzung?

Anlass der Messerstecherei war ein Streit in einem Döner-Imbiss in der Mannheimer Innenstadt in der Nacht auf den 31. Mai 2024 gewesen. Der Grund dafür ist unklar. Zwischenzeitlich war die Rede von einem Streit um die türkische Politik gewesen, um die PKK (kurdische Arbeiterpartei) und die "grauen Wölfe" (eine ultranationalistische Bewegung in der Türkei, Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung). Das ließ sich aber in den Ermittlungen und im Prozess nicht eindeutig nachweisen.

Söhne von Dönerimbiss-Besitzer wollten laut Gericht Rache

Das spätere Opfer hatte laut Gericht während des Streits auf den Besitzer des Dönerladens eingeschlagen. Der Dönerimbiss-Besitzer kam daraufhin mit leichten Verletzungen ins Uniklinikum Mannheim. Dann kam es zu einer Rangelei, bei der der Angreifer ebenfalls verletzt wurde und im Theresienkrankenhaus behandelt werden musste. Dort wollten die zwei Söhne des Imbiss-Besitzers dem Gericht zufolge Rache wegen des Angriffs auf ihren Vater nehmen. Sie lauerten dem Mann dort auf. Zusammen mit einem Cousin und drei Freunden setzten sie ihren Plan schließlich um. Einer der Brüder, der Haupttäter, benutzte dabei ein Messer. Ein Mann aus der Angreifergruppe schlug eine Mitarbeiterin des Krankenhauses, die das Geschehen unfreiwillig gesehen hatte. Die Frau hatte gerade eine Raucherpause vor dem Krankenhauseingang gemacht. Sie wurde leicht verletzt.

Richter in Mannheim: "Schwerkriminelle Tat"

Der Richter sprach am Montag zu Beginn seiner Urteilsbegründung von einer "schwerkriminellen Tat", bei der ein Mensch beinahe ums Leben gekommen wäre. Zu Beginn des Verfahrens sei das gemeinschaftliche Schweigen der Angeklagten ein Problem gewesen, so der Richter weiter. Die Männer hätten sich erst ab dem vierten Prozesstag zur Tat geäußert. Die Anwälte und die Angeklagten sollten sich fragen, ob es nicht sinnvoller sei, früher "mit den ermittelnden Behörden zusammenzuarbeiten, statt an Taten wie diesen mitzuwirken".