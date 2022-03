Fünf Jahre Haft für Messerstiche auf eigene Frau

Das Mannheimer Landgericht hat einen 47-Jährigen zu einer fünfjährigen Haftstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Er hatte mehrfach auf seine Frau eingestochen, die sich von ihm getrennt hatte.

Die Staatsanwaltschaft hatte Anfang der Woche eine Freiheitsstrafe von neun Jahren wegen versuchten Mordes für den Angeklagten gefordert. Die Verteidigung plädierte für eine mildere Strafe und hielt zwei Jahre Freiheitsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung für angemessen.

Kurz vor der Urteilsverkündung im Mannheimer Landgericht am Freitag SWR

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Mann vorhatte, seine Frau zu töten. Sie gingen aber auch davon aus, dass er die Tat nicht von langer Hand geplant hatte. Strafmildernd wirkte sich außerdem aus, dass er sich kurz nach der Tat der Polizei gestellt hatte und seine Frau keine bleibenden Schäden davontrug. Das Urteil nahm der Angeklagte regungslos zur Kenntnis.

Nach 20 Jahren Ehe getrennt

Laut Anklage hatte der Mann im August vergangenen Jahres in der gemeinsamen Wohnung in Mannheim mehrfach auf seine Frau eingestochen. Sie hatte sich zuvor nach mehr als 20 Jahren Ehe von dem Angeklagten getrennt. Nach einem kurzen Aufenthalt in seiner Heimat sei er in die gemeinsame Wohnung zurückgekehrt und habe so getan, als würde er die Trennung akzeptieren. Tatsächlich habe er aber geplant, die Frau umzubringen. Erst als die beiden gemeinsamen Kinder einschritten, sei er geflohen.

Ankgeklagter sprach von "Blackout"

Der Vorsitzende Richter hatte eine Stellungnahme des Anwalts des Angeklagten verlesen, in der dieser sich zur Tat äußerte. Er habe gerade einen Apfel geschält, als er ein Telefongespräch seiner Frau mithörte, in dem sie ihn beleidigte und abfällig über ihn sprach. Da hätte "in einem Blackout" zugestochen. Wie das Gericht bei der Urteilsverkündung mitteilte, hatte die Überprüfung der Telefonverbindungen aber ergeben, dass das angebliche Telefonat nie stattgefunden hatte. Auch die Aussage des Angeklagten, seine Frau habe ihn vor der Tat mit Gegenständen beworfen, habe sich als unwahr herausgestellt.

Töchter verhinderten Schlimmeres

Im Prozess kam unter anderem zur Sprache, wie die beiden 11 und 15 Jahre alten Töchter Schlimmeres verhinderten. Sie hatten versucht, den Vater von der Mutter wegzuziehen. Der Mann habe daraufhin wortlos die Wohnung verlassen. Die Mutter habe sich blutend in den Hausflur geschleppt, wo sie schwer verletzt zusammenbrach, während die Töchter einen im Haus wohnenden Rettungssanitäter zu Hilfe holten. Im Rahmen des letzten Prozesstages erklärte der Vorsitzende Richter, der Mann hätte sich wegen seiner körperlichen Überlegenheit problemlos gegen seine Töchter wehren können. Dass er trotzdem von seiner Ehefrau abließ, danach überstürzt die Wohnung verließ und bei der Tat ein Taschenmesser benutzte, wertete das Gericht als Hinweis darauf, dass es sich nicht um eine konkret geplante Tat gehandelt hat.

Außerdem kamen Polizeibeamte zu Wort, die nach der Tat Zeugen vernommen hatten. Die Frau, also das spätere Opfer, soll demnach den Nachbarn erzählt haben, dass sie sich von ihrem Mann trennen wollte, weil er spielsüchtig sei, er das gemeinsame Geld verprassen und sich nicht um die beiden Kinder kümmern würde.

Lieber ins Gefängnis als Trennung?

Er sei dann in sein Heimatland, das Kosovo, gefahren und habe dort Verwandten gesagt, dass er eher "20 Jahre ins Gefängnis" gehen würde, als dass er die Trennung akzeptiere. Obwohl die Frau das wusste, gestattete sie ihm, übergangsweise in der gemeinsamen Wohnung zu bleiben, bis er auszieht.