Urteil in Totschlagsprozess erwartet

Im Prozess um die Tötung eines 28-jährigen Mannes nach einem Trinkgelage im Keller eines Wohnhauses in Mannheim wird am Mittwoch mit dem Urteil gerechnet. In der Verhandlung am Landgericht Mannheim plädiert allerdings zunächst noch die Verteidigung. Die Tat soll sich im Keller des Wohnhauses des späteren Opfers abgespielt haben. Laut Staatsanwaltschaft hatte sich der Mann mit dem jetzt Angeklagten im Keller des Hauses getroffen und in großen Mengen Alkohol getrunken haben. Dabei kam es zum Streit, der damit endete, dass der 23-Jährige dem Opfer mit einer Flasche auf den Kopf schlug. Später würgte er den Mann laut Anklage so lange, bis er erstickte. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer neuneinhalb Jahre Haft für gefordert. Er hatte die Tat gestanden.