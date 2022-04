Urteil im Vergewaltigungsprozess erwartet

Im Prozess gegen einen Angeklagten wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung zweier Frauen wird am Dienstag im Landgericht Mannheim das Urteil erwartet. Vorher werden die Plädoyers gehalten. Der 27 Jahre alte Mann soll im Juni und Juli vergangenen Jahres zwei Frauen in seiner Mannheimer Wohnung mit Gewalt zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Laut Gericht leidet der Angeklagte mutmaßlich an einer paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie. Wegen dieser psychischen Erkrankung soll er erheblich eingeschränkt gewesen sein, seine Taten als Unrecht zu erkennen. Deshalb verlief der Prozess weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der Anklagte ist seit seiner Festnahme in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.