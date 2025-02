per Mail teilen

Ein Mann hatte am Heidelberger Hauptbahnhof einen Mann attackiert und ihn im Gesicht verletzt. Dafür muss er nun für zwei Jahre und neun Monate ins Gefängnis.

Das Heidelberger Landgericht hat am Freitag einen 34-jährigen Mann zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt - wegen gefährlicher Körperverletzung. Hintergrund war ein Streit im vergangenen Sommer zwischen dem 34-Jährigen und einem 29 Jahre alten Mann in einem Park, unweit des Heidelberger Hauptbahnhofs. Der 30-Jährige hatte den 34-Jährigen zuerst mit einer abgebrochenen Bierflasche angegriffen. Anschließend verfolgte der 34-Jährige den 29-Jährigen bis zum Hauptbahnhof. Opfer und Täter lebten zum Tatzeitpunkt im Erstaufnahmezentrum im Patrick-Henry-Village (PHV).

Rache und Akt der Selbstjustiz

Dem Angeklagten sei es um Rache gegangen, betont die Oberstaatsanwältin Dorothée Acker-Skodinis in ihrem Plädoyer. Er wollte sich für die massive, klaffende, blutende Wunde rächen. Dies sei ein "brutaler Akt der Selbstjustiz" gewesen, ergänzt die Oberstaatsanwältin.

Auge um Auge, Zahn um Zahn, Narbe um Narbe.

Angriff im Bereich des Heidelberger Hauptbahnhofs

In einem Video, das eine Kamera am Heidelberger Hauptbahnhof aufgenommen hat, ist zu sehen, wie das 29-jährige Opfer schwer verletzt und torkelnd in die Bahnhofsvorhalle kommt und blutüberströmt zusammenbricht. Woher seine Verletzungen stammen, konnte im Prozess nicht abschließend geklärt werden. Kurz danach erreichte auch der jetzt verurteilte 34-jährige Mann den Heidelberger Hauptbahnhof. Anschließend beugte er sich über das Opfer und verletzte es mit einem Nagelknipser.

Statt versuchter Totschlag nur gefährliche Körperverletzung

An dem Streit im Park waren vermutlich noch zwei weitere bislang unbekannte Männer beteiligt, sagte der Vorsitzende Richter. Dabei ging es offenbar um Drogen.

Was im Park passiert ist, bleibt im Dunkeln.

Ursprünglich war der Mann wegen versuchten Totschlags angeklagt, Staatsanwaltschaft und Gericht ließen diesen Vorwurf fallen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

In der Nähe der Tatorte liegt die Kurfürsten-Anlage, die als Kriminalitätsschwerpunkt bekannt ist. Deswegen hat die Stadt Heidelberg die Anlage im vergangenen Sommer zur Waffen- und Messerverbotszone erklärt.