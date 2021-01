Am Heidelberger Landgericht wird am Dienstag das Urteil gegen den Nußlocher Ex-Bürgermeister Karl Rühl erwartet. Er muss sich in dem Berufungsprozess wegen falscher Verdächtigung verantworten.

Das Wieslocher Amtsgericht hatte Karl Rühl in erster Instanz zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt. Dagegen hatte er Berufung eingelegt. In der Verhandlung vor dem Heidelberger Landgericht deutete der Vorsitzende Richter am Dienstag an, dass es voraussichtlich keine dienstrechtlichen Konsequenzen für den Angeklagten geben werde. Ein Disziplinarverfahren gegen ihn sei unwahrscheinlich. Käme es doch dazu, würde es um die Höhe seiner Pension gehen. Kamera entrissen Rühl beschuldigt einen Bauherrn, ihm eine Kamera entrissen und ihn dabei am Arm verletzt zu haben. Der Mann hatte ein Grundstück neben einem Acker von Rühls Familie bebaut. Mit der Kamera wollte Rühl offenbar dokumentieren, dass der Acker abzurutschen drohte. Zeugen stützen Aussage nicht Vor Gericht hatte der ehemalige Bürgermeister ausgesagt, der Mann habe ihm beim Entreißen der Kamera eine Abschürfung am Oberarm zugefügt. Zeugen konnten das allerdings nicht bestätigen. Karl Rühl war von 2002 bis 2018 Rathaus-Chef in Nußloch.