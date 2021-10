Rund 900.000 Euro veruntreut: Mann zu Bewährungsstrafe verurteilt

per Mail teilen

Das Mannheimer Landgericht hat den Ex-Mitarbeiter einer Baufirma zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Der Mann hatte Geld veruntreut, um seine Spielleidenschaft zu finanzieren.

Der heute 62-Jährige hatte als Angestellter des Baukonzerns Zugriff auf Firmenkonten. Über einen Zeitraum von rund drei Jahren zweigte er 882.000 Euro ab und überwies sie in kleinen Tranchen auf seine eigenen Konten. Dabei verwendete er Namen und Rechnungsnummern tatsächlicher Lieferanten.

Kontrollmechanismen ignoriert

Gemessen an dem hohen finanziellen Schaden fiel das Urteil mit einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren sehr mild aus. Die vorsitzende Richterin sprach von einer "großen Ausnahme", für die es aber gute Gründe gebe. So habe der Vorgesetzte des Mannes sämtliche vorgesehenen Kontrollmechanismen ignoriert und den Betrug erst möglich gemacht.

Mann nicht vorbestraft

Außerdem berücksichtigte das Gericht, dass der 62-Jährige keinerlei Vorstrafen hat, sich ehrenamtlich engagiert und außerdem unter starken gesundheitlichen Problemen leidet, die eine "hohe Haftempfindlichkeit" zur Folge haben. Darüber hinaus habe der Mann sofort nachdem er aufgeflogen war ein Geständnis abgelegt und bei der Aufarbeitung des Falles geholfen. Gleichzeitig bot er laut Gericht Wiedergutmachung an: 35.000 Euro überwies er sofort, außerdem löste er seine Lebensversicherung auf und übertrug die Grundschuld auf sein Haus auf seinen ehemaligen Arbeitgeber.

Das Mannheimer Landgericht SWR

Casinobesuche und Glücksspiel im Internet

Ins Rollen gekommen war der Fall durch die Spielleidenschaft des Mannes. Im Jahr 2013 hatte er damit begonnen, ab und zu ins Casino zu gehen – zum Beispiel in Bad Dürkheim und in Baden-Baden. Später stieg er ins Online-Glücksspiel ein, so dass er immer häufiger Geld brauchte. Insgesamt hatte er fast 240 Mal Geld von seinem Arbeitgeber veruntreut.

Hohe kriminelle Energie

Der 62-Jährige ging dabei laut Gericht sehr planvoll vor: So informierte er sich zum Beispiel im Internet darüber, wie man Geld unentdeckt abzweigen kann und wie man es vermeidet, dabei entdeckt zu werden. Deshalb bescheinigte ihm die Richterin eine "hohe kriminelle Energie". Wieviel Geld er tatsächlich unterschlagen habe, sie ihm nicht bewusst gewesen – er hätte dem Gericht glaubhaft versichert, es habe sich um rund 60.000 Euro gehandelt.