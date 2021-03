per Mail teilen

Mehrere Männer haben laut Amtsgericht Wiesloch vor drei Jahren türkisch- und portugiesisch-stämmige Gäste einer Eisdiele in Wiesloch rassistisch beleidigt und mit Stühlen beworfen. Gegen drei Männer erging am Donnerstag das Urteil.

Demnach muss der Hauptangeklagte aus dem Landkreis Karlsruhe unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Volksverhetzung für zwei Jahre und vier Monate ins Gefängnis. Die beiden anderen Angeklagten, ein Brüderpaar aus dem Kraichgau, bekamen wegen gefährlicher Körperverletzung eine Bewährungsstrafe von neun Monaten. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Das Trio war laut Gericht im September 2018 an der Schlägerei in einem Eiscafé in der Wieslocher Fußgängerzone (Rhein-Neckar-Kreis) beteiligt. Der Fall wurde beim Amtsgericht Wiesloch verhandelt, wurde aber aus Corona-Gründen ans Landgericht Heidelberg verlegt.

Verurteilte: Mit rechtem Gedankengut und Freunden von früher gebrochen

Die drei Männer entschuldigten sich am Donnerstagmorgen im Gerichtssaal bei den Geschädigten. Sie beteuerten, dass sie mit dem rechten Gedankengut und dem damaligen Freundeskreis gebrochen hätten.

Während Junggesellenabschied grölend durch Wieslocher Innenstadt gezogen

Insgesamt waren es laut Gericht sechs Männer, die im September 2018 während eines Junggesellenabschieds in der Wieslocher Innenstadt rassistische Parolen skandiert und den Hitler-Gruß gezeigt haben sollen. Als ein Anwohner "Verpisst Euch!" schrie, sollen sie laut Anklage auf türkisch- und portugiesischstämmige Familien mit Kindern vor einer Eisdiele in der Wieslocher Innenstadt losgegangen und sie mit Stühlen und Tischen beworfen haben.

Zum gleichen Geschehen wurde bereits im Juli vergangenen Jahres ein Verfahren mit Bewährungsstrafen für drei Angeklagte abgeschlossen. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Beide Seiten haben Berufung eingelegt.

Verteidigung plädiert auf Freispruch beziehungsweise Bewährungsstrafe

Dem Landgericht Heidelberg liegen zwei Berufungen vor. Die Staatsanwaltschaft hatte im aktuellen Fall für den jüngsten Beschuldigten (Jahrgang 1994) zweieinhalb Jahre Haft beantragt. Er ist teilweise geständig. Die beiden anderen Männer Anfang 30 sind Brüder. Für sie schlug die Anklagebehörde jeweils ein Jahr auf Bewährung vor. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert, für den anderen Beschuldigten auf eine Bewährungsstrafe.

Ein Beteiligter war bei Polizei beschäftigt

Der Fall erhielt auch Brisanz, weil einer der Brüder im Prozess zur Tatzeit als Mechaniker bei der Polizei beschäftigt war. Der Tarifangestellte war laut Innenministerium nach der Tat mit sofortiger Wirkung freigestellt und von sämtlichen Aufgaben entbunden worden. Die gesamte sechsköpfige Gruppe kommt aus dem Rhein-Neckar-Kreis und dem Kreis Karlsruhe.