Urteil im Drogenschmuggelprozess am Landgericht Mannheim erwartet

Ein Mann soll 450 Kilogramm Marihuana nach Mannheim geschmuggelt haben.

Die große Menge an Marihuana soll der Mann im Jahr 2020 in mehreren Fahrten über Frankreich nach Deutschland gebracht haben. Der Gesamtwert liegt laut Staatsanwaltschaft bei rund 1,9 Millionen Euro. Die Ermittlungsbehörden seien ihm durch die Auswertung von Chat-Nachrichten auf die Schliche gekommen, heißt es. Und zwar nachdem es gelungen war, die bei Kriminellen beliebte Kommunikations-Software „EnchroChat“ zu entschlüsseln. Der Angeklagte wurde 2022 aufgrund eines europäischen Haftbefehls in Spanien festgenommen und zur Untersuchungshaft nach Deutschland gebracht. Ihm drohen ihm bis zu 15 Jahren Haft.