Urteil gegen Großdealer erwartet

per Mail teilen

Am Mannheimer Landgericht wird das Urteil gegen zwei mutmaßliche Drogendealer erwartet. Dem 25-jährigen Hauptangeklagten wirft die Staatsanwaltschaft vor mit Marihuana und Kokain im Raum Mannheim und Heidelberg gehandelt zu haben. Er soll das Rauschgift in Spanien, den Niederlanden und Deutschland gekauft haben. Dabei ging es um fast eine Tonne Marihuana und etwa 32 Kilogramm Kokain. Sein 26-jähriger Komplize hat laut Staatsanwaltschaft beim Weiterverkauf der Drogen mitgeholfen. Beide Angeklagte sitzen in Untersuchungshaft.