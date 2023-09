Urteil erwartet: Drogenfund Mosbach

Der Angeklagte soll im Januar (2023) als Fahrgast in einem Fernbus rund 6 Kilogramm Kokain in einem Rucksack von Ungarn nach Deutschland geschmuggelt haben. Das teilte eine Gerichtssprecherin auf SWR-Anfrage mit. Die Drogen seien bei einer Kontrolle in Wertheim im Main-Tauber-Kreis sichergestellt worden. Der Mann gab zum Prozessauftakt an, dass ihm nicht bewusst gewesen sei, dass er Kokain transportierte. Er ging davon aus, dass er das Narkosemittel Ketamin über die Grenze bringen würde. Das Urteil wird im Laufe des Tages erwartet.