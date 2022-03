Eine Frau bricht sich die Knochen, weil sie beim Tanzen in einer Disco im Neckar-Odenwald-Kreis ausrutscht. Nun muss die Discobetreiberin dafür zahlen, urteilt das OLG Karlsruhe.

Discotheken müssen sicherstellen, dass auf ihren Tanzflächen möglichst gefahrlos getanzt werden kann. Das hat das Oberlandesgericht Karlsruhe (OLG) entschieden. Die Tanzfläche müsse regelmäßig auf Getränkepfützen oder Scherben kontrolliert werden, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung.

Geklagt hatte eine Discobesucherin, die sich durch einen Sturz auf einer Tanzfläche in einer Discothek im Neckar-Odenwald-Kreis das Sprunggelenk und den Schienbeinkopf gebrochen hatte. Die Richter entschieden nun, dass die Betreiberin die Behandlungskosten und das Krankengeld in Höhe von 37.000 Euro zahlen muss.

Die Klägerin war im Dezember 2017 am Rand der Tanzfläche auf einer Getränkepfütze ausgerutscht. Wegen den erlittenen Verletzungen musste sie mehrfach operiert werden. Die Frau war deshalb länger als zwei Wochen im Krankenhaus.

Regelmäßige Kontrolle des Bodens erforderlich

In dem nun gefällten Urteil heißt es zwar, dass nicht ständig ein Mitarbeiter mit Bodenwischer über die Tanzfläche laufen muss, um Getränkepfützen oder Scherben zu beseitigen. "Eine effektive Kontrolle des Fußbodens in gewissen Zeitabständen ist jedoch notwendig", heißt es in der Mitteilung. Diese Kontrolle fehlte nach Feststellung des Gerichts in der Disco, obwohl Getränke auf der Tanzfläche erlaubt waren und damit gerechnet werden musste, dass Flüssigkeiten beim Tanzen verschüttet werden.

Entscheidung aus erster Instanz revidiert

Die Discobetreiberin hafte für den Sturz, weil sie die Gefahren für die Gäste nicht in zumutbarer Weise gering gehalten habe. Das Landgericht Mosbach hatte in erster Instanz die Klage der Krankenversicherung der Besucherin abgewiesen. Die dagegen eingelegte Berufung war vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe erfolgreich. Der Senat ließ eine Revision nicht zu. Die Discobetreiberin kann aber Beschwerde beim Bundesgerichtshof einlegen.