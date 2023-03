per Mail teilen

Im Prozess nach einem Angriff mit einer abgebrochenen Bierflasche in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) wird das Urteil des Heidelberger Landgerichts erwartet.

Angeklagt ist ein 34-jähriger Mann. Er soll im vergangenen Juli in einer Eppelheimer Bar mit einem 30-jährigen in Streit geraten sein und ihn lebensgefährlich verletzt haben.

Angegriffener Mann bis heute arbeitsunfähig

Als der 30-jährige Barbesucher gehen wollte, soll der Angeklagte ihn zuerst mit einer Bierflasche von hinten auf den Kopf geschlagen haben. Dann habe er ihm mit der zerbrochenen Flasche schwere Verletzungen zugefügt, so die Anklage. Der Mann ist bis heute arbeitsunfähig. Der Staatsanwalt sieht in dem Angriff einen heimtückischen Mordversuch. Er fordert in seinem Plädoyer acht Jahre und zehn Monate Haft. Die Verteidigung plädiert auf gefährliche und schwere Körperverletzung und forderte deshalb nur zwei Jahre und sechs Monate Haft.