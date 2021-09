Beilangriff in Wiesloch: Schuldunfähig durch Drogen

per Mail teilen

Zwei Jahre und neun Monate wegen Drogenbesitzes - so das Urteil des Landgerichts Heidelberg gegen einen 55-Jährigen. Was den versuchten Totschlag angehe, sei er schuldunfähig.

Der Mann hatte im Februar einen anderen Mann vor dessen Haus in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) mit einer Art Beil angegriffen und versucht ihn zu enthaupten. Die Waffe hatte eine fast 30 Zentimeter lange Klinge und war selbst gebaut.

Saal im Landgericht Heidelberg, in dem die Verhandlung stattfand.

55-Jähriger muss Drogenentzug machen

Laut Gericht habe der Angreifer dabei unter massivem Drogeneinfluss gestanden und sei deshalb schuldunfähig. Das Gericht ordnete die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Strafmildernd wirkte sich aus, dass er in Bezug auf den Besitz von Betäubungsmitteln ein Geständnis abgelegt hatte.

„Knie nieder Du Feigling! Ich mach Dich fertig!“

Mit diesen Worten hatte der 55-Jährige auf den Mann eingeschlagen. Das Opfer erlitt bei der Tat blutende Schnittwunden an zwei Fingern, konnte dann aber fliehen.

SEK-Einsatz: 54-Jähriger festgenommen

Das Opfer saß bei der Urteilsverkündung mit im Gerichtssaal. Abseits der Verhandlung äußerte der Mann Unverständnis für das Urteil. Er sei geschockt. Er kenne seinen Angreifer seit 40 Jahren und dieser sei bei der Tat "voll bei sich" gewesen.

Hanf-Pflanzen wurden im Keller des Angeklagten gefunden (Symbol).

Cannabis-Plantage im Keller

Nach der Tat hatte die Polizei im Keller des Angeklagten eine Indoor-Plantage mit gut 50 Marihuana-Pflanzen und fast zwei Kilogramm Marihuana gefunden.