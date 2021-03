per Mail teilen

Urinspuren im Schnee sind ein weiterer eindeutiger Beweis: Im Gebiet rund um die Gemeinde Mudau (Neckar-Odenwald-Kreis) ist oder war ein Wolf unterwegs. Fachleute der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg hatten die Urinprobe Mitte Februar analysieren lassen. Am Dienstag teilte die FVA mit, dass die Spuren dem bereits identifizierten Wolfsrüden mit der Nummer GW1832m zugeordnet werden konnten. Mitte Januar war ein Wolf von einer Wildkamera in der Gemarkung Mudau fotografiert worden. Experten gehen davon aus, dass es sich auch hier um den Wolfsrüden GW1832m handelte.