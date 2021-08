In Mannheim startet der sogenannte Urban Thinkers Campus: Bei der dreitägigen Veranstaltung geht es um die Frage, wie die Stadt ihre Ambitionen zum Klimaschutz lokal auch möglichst effektiv umsetzen kann. Der Urban Thinkers Campus will einerseits eine Zukunfts-Denkwerkstatt sein, sich aber auch für die Menschen der Stadt öffnen. In digitalen Foren soll über die Energiewende diskutiert werden. Auf dem Gelände der Bundesgartenschau 2023 wird es am Wochenende bei einem Aktionstag um den Umweltschutz vor Ort gehen. Und den sogenannten Local Green Deal - der wiederum konkretisiert die langfristigen umweltpolitischen Ziele der Stadt auf unterster Ebene. Für Besucher des Urban Thinkers Campus gibt es die Möglichkeit sich politisch zu informieren, aber auch das Buga Gelände kennenzulernen. Denn auch hier wird beispielsweise das Thema Nachhaltigkeit bei der Bundesgartenschau zentral sein. Eröffnet wird der Urban Thinkers Campus am Abend vom Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz.