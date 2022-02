Unwetter in Rhein-Neckar-Region richtet Schäden an

Umgestürzte Bäume, Orkan-Böen und heftiger Regen: Ein Unwetter hat in der Rhein-Neckar-Region am Sonntag und in der Nacht auf Montag einige Schäden angerichtet.

Bis Montagfrüh, 2 Uhr, habe es in der Region fast 50 Einsätze der Polizei und der Feuerwehr wegen des Unwetters gegeben, so die Polizei. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit laut Polizei noch nicht abschätzen. Baden-Württemberg Albaufstieg der A8 zwischenzeitlich gesperrt Sturm, Schnee und Starkregen: Unwetter sorgen für unpassierbare Straßen in Baden-Württemberg Unwetter haben in der Nacht zum Montag an mehreren Orten in Baden-Württemberg für gesperrte Straßen und umgestürzte Bäume gesorgt. Der Albaufstieg der A8 wurde gesperrt. mehr... Unwetter: Umgestürzte Bäume, Stromleitung beschädigt In Mannheim-Wallstadt, Mannheim-Sandhofen und in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) wurden den Angaben zufolge mehrere Fahrzeuge durch umgestürzte Bäume beschädigt. In Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) waren Bäume auf ein Auto sowie ein Wohnhaus gestürzt. Dabei wurden auch Stromleitungen beschädigt, sodass es zu einem kurzzeitigen Stromausfall während der Aufräumarbeiten kam. Starkregen hebt Gullydeckel aus dem Boden In Heidelberg-Bergheim wurden die Schaufenster eines Ladengeschäfts beschädigt. Wegen des Starkregens wurden in Schwetzingen mehrere Gullydeckel aus dem Boden gehoben und die Fahrbahn wurde teilweise überflutet. Bis Einsatzkräfte den Schaden beheben konnten, richtete die Polizei vorübergehende Verkehrssperrungen ein. Unfall durch Aquaplaning bei Weinheim Auf der A 5 bei Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) kam ein Autofahrer wegen Aquaplanings von der Fahrbahn ab. Auf einer Kreisstraße bei Heidelberg-Wieblingen prallte laut Polizei ein Autofahrer gegen ein Verkehrszeichen, da er sich offenbar wegen eines Blitzeinschlags erschrocken hatte. Er wurde leicht verletzt.