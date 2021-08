Der Pegel des Neckars sinkt wieder. Der Rhein steigt hingegen weiter an. Am Sonntagmittag soll der "Kipp-Punkt" erreicht sein. Die Lage in der Region Mannheim bleibt unkritisch.

Laut der Hochwasservorhersagezentrale von Baden-Württemberg soll der Rhein in Mannheim nach dem sogenannte "Kipp-Punkt" wieder sinken. Am Sonntagvormittag lag der Pegel des Rheins bei 7,44 Metern. Die Schifffahrer sind ab einem Pegel von 6,50 Meter angehalten, ihre Geschwindigkeit zu drosseln, um den "Sog- und Wellenschlag“ auf dem Wasser zum Schutz der Uferbereiche zu vermeiden. Erst ab einem Pegel von 7,60 Metern müsste die Schifffahrt komplett eingestellt werden. Die kritische Marke werde aber wahrscheinlich nicht oder wenn nur für kurze Zeit erreicht, so ein Experte der Landesanstalt für Umwelt BW gegenüber dem SWR.

Flusspegel in der Region

In der Region um Mannheim und Heidelberg sind die Wasserpegel der Flüsse aktuell stabil. Laut Wettervorhersagen soll es im Norden von Baden-Württemberg auch in den kommenden Tagen nur wenige Niederschläge gegen, sagt Daniel Habekost, Hydrologe an der Hochwasservorhersagezentrale des Landes.

"Am Neckar in Heidelberg ist die Lage sehr entspannt, da wird auch aktuell keine Hochwassersituation erwartet."

Laut Vorhersage wird der Pegel des Neckar auch weiterhin sinken. An kleineren Nebenflüssen, wie der Elsenz bei Meckesheim oder der Elz bei Mosbach, besteht nach Angaben der Vorhersagezentrale derzeit ebenfalls keine Hochwassergefahr. Hier sinken die Pegelstände kontinuierlich.

Über die Internetseite der Hochwasserzentrale kann man sich die Wasserpegel anzeigen lassen.

Kleiner Flüsser oft eher betroffen

Wenn es Starkregenereignisse gebe, seien oft die kleineren Flüsse betroffen, erklärt Habekost. Größere Flüsse wie der Neckar und Rhein reagieren meist träger auf die Wassermassen.

Rhein überschwemmte einige Ufer

An manchen Stellen war der Rhein am Donnerstag bereits übergelaufen, wie zum Beispiel in Altlußheim - jedoch ohne größere Schäden. Mit der ganz großen Katastrophe rechnete der Leiter der Mannheimer Berufsfeuerwehr Karlheinz Gremm nicht. Für Mannheim hatte Gremm Entwarnung gegeben: Man sei hier allgemein vorbereitet, sollte mal ein Jahrhundertwasser kommen. Jahrhunderthochwasser, das bedeute 9,20 Meter und davon war man noch weit entfernt, so Gremm.

"Heißt also: Die Lage ist schon leicht angespannt, aber noch nicht kritisch."

Viele Einsätze in den vergangenen Tagen für die Feuerwehr

Anfang der Woche wurden vereinzelt auch Autos durch eindringendes Wasser beschädigt und abgeschleppt. Die Feuerwehr war am Dienstag und Mittwoch über 100 Mal im Einsatz, etwa um Wasser aus Kellern oder von Straßen abzupumpen. Die Feuerwehr bleibt im Dauereinsatz, denn erst zum Wochenende hin sollen die Regenfälle und Unwetter weniger werden.