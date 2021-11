Untersuchungen an Ernst-Walz-Brücke

Ab Dienstag werden aufwändige Untersuchungen zum Zustand der Ernst-Walz-Brücke in Heidelberg fortgesetzt. Dafür werden Betonstücke aus dem Bauwerk gebohrt. Für die sogenannten Bohrkernuntersuchungen werden der Brücke Betonteile entnommen - und zwar an mehreren Stellen über die gesamte Brücke verteilt. Die Arbeiten wurden extra in die Herbstferien verlegt, um den Verkehr so wenig wie möglich zu stören. Dennoch muss für die Untersuchung ein Fahrstreifen gesperrt werden, zunächst in Richtung Hauptbahnhof. Einschränkungen gibt es ausschließlich für den Straßenverkehr. Bereits im Oktober hatte es Belastungsprüfungen gegeben. Damals war die Brückenstatik gemessen worden. Kommende Woche beginnen dann die Arbeiten an den Geh- und Radwegen sowie an den Treppen der Brücken.