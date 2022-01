Ex-Minister Untersteller wird Berater bei MVV Energie AG

per Mail teilen

Ex-Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) wird ab sofort den Mannheimer Energieversorger MVV beraten. Das teilte die MVV Energie AG am Dienstag mit. Demnach soll der 64-Jährige den Austausch zwischen dem Unternehmen und den Kommunen hinsichtlich des Kohleausstiegs fördern. Zudem solle er helfen, Lösungen für umweltfreundliche Städte zu finden. Untersteller war zwischen 2011 und 2021 baden-württembergischer Umweltminister. Laut MVV wurde die Zusammenarbeit Anfang dieses Jahres mit ihm beschlossen. Es gebe eine Aufwandsentschädigung und keine Anstellung. In Baden-Württemberg gibt es keine Karenzzeit für den Jobwechsel eines Regierungsmitglieds in die Wirtschaft. Mit rund 6.200 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2020 ist die MVV nach eigenen Angaben das fünftgrößte Energieunternehmen Deutschlands.