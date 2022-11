Unterrichtsausfall an Starkenburg Gymnasium in Heppenheim

Für über 1000 Schülerinnen und Schüler des Starkenburg Gymnasiums in Heppenheim (Kreis Bergstraße) fällt zum Wochenbeginn der Unterricht aus. Grund ist ein massiver Wasserschaden.

Wo sich normalerweise hunderte von Schülerinnen und Schüler in den Klassenzimmern drängen, herrscht zum Wochenbeginn gähnende Leere. Am Heppenheimer Starkenburg Gymnasium könne aktuell kein Unterricht stattfinden. Das teilte die Schulleitung jetzt auf ihrer Homepage mit. Grund sei ein massiver Wasserschaden, der in der Nacht auf Samstag am Schulgebäude in der Gerhart-Hauptmann-Straße aufgetreten war.

Strom musste abgestellt werden, Telefonanlage funktioniert nicht

Um die technische Infrastruktur zu schützen, musste in verschiedenen Gebäudeteilen der Strom abgestellt sowie der schulische Server heruntergefahren werden. Außerdem funktioniere die Telefonanlage der Schule nicht, heißt es in dem Infoschreiben.

Geregelter Unterrichtsbetrieb nicht möglich

Feuerwehr, Schulleitung und Vertreter des Schulträgers hatten sich gemeinsam ein Bild von der Lage vor Ort gemacht und entschieden, dass ein geregelter Unterrichtsbetrieb aufgrund der erheblichen Schäden "nicht möglich sei". Der Präsenzunterricht für die über 1.000 Schülerinnen und Schüler falle deshalb Montag und Dienstag aus, auch gebe es keine Notbetreuung. Stattdessen sollen die Schülerinnen und Schüler Arbeitsaufträge von ihren Lehrern erhalten. Die Schule bleibt zunächst an beiden Tagen geschlossen.

Fachleute prüfen Elektrik, Wasserversorgung und Heizung

Laut Schulleitung sollen Fachleute in den nächsten Tagen überprüfen, in welchem Umfang Elektrik, Wasserversorgung und Heizung in dem Gebäude betrieben werden dürfen. Die Schule arbeite an einer Lösung und wolle "so schnell als möglich" wieder einen geregelten Betrieb anbieten. Wie genau es zu dem Wasserschaden kommen konnte, scheint indes noch unklar.