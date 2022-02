Unternehmen holen Mitarbeiter aus Ukraine zurück

Die Sorgen bei Unternehmen aus der Rhein-Neckar-Region, die mit Außenstellen in der Ukraine vertreten sind, wachsen angesichts der aktuellen Entwicklungen mit russischen Truppen im Osten des Landes. Z.B. beschäftigt der Walldorfer Softwarekonzern SAP in der Ukraine eine zweistellige Zahl an Mitarbeitern. Die Sicherheit dieser Personen habe absolute Priorität, so ein SAP-Sprecher auf Anfrage. Für den Mannheimer Landmaschinenhersteller John Deere arbeiten in der Ukraine etwa 25 Beschäftigte. Der einzige deutscher Mitarbeiter habe das Land bereits verlassen. Für die restlichen Mitarbeiter würde alles getan, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Die Heidelberger Druckmaschinen AG beschäftigen in der Ukraine rund 20 Personen. Auch der Mannheimer Energietechnikkonzern ABB und der Heidelberger Dosiertechnik-Hersteller Prominent haben Außenstellen in der Ukraine. Wie sie in der Krise vorgehen, machten sie keine Angaben.