Sechs Mitglieder eines als rechtsextrem eingestuften Vereins sollen in Mosbach unerlaubte Schießübungen durchgeführt haben. Einer von ihnen wurde jetzt vom Amtsgericht zu einer Geldstrafe verurteilt.

Gegen die sechs Männer waren Strafbefehle ergangen, aber dagegen hatten sie Einspruch eingelegt. Am Montag stand der erste von ihnen vor dem Amtsgericht Mosbach. Er wurde wegen Beihilfe zum Verstoß gegen das Waffengesetz zu einer Geldstrafe von 2.800 Euro verurteilt. Gegen die fünf anderen Männer laufen die Verfahren noch.

Hinweise auf rechtsextreme Haltung

Der Verein "Uniter" hatte im Sommer 2018 auf einem Gelände oberhalb der Stadt ein Schießtraining veranstaltet, ohne dass der Vermieter des Areals von der Aktion wusste. Bei den Vereins-Mitgliedern gibt es nach Einschätzung des Verfassungsschutzes Hinweise auf eine rechtsextreme Haltung und verfassungsfeindliche Bestrebungen.

Am Schießtraining nicht beteiligt

Der Mann, der sich am Montag vor Gericht verantworten musste, war an dem Schießtraining nach eigenen Angaben nicht beteiligt. Seiner Aussage nach hatte er lediglich ein Erste-Hilfe-Training für seine damaligen Vereinsmitglieder organisiert. Während dieses Trainings hätten sich einzelne Teilnehmer abgesetzt und Angriffs- und Verteidigungsschießen geprobt. Als er das bemerkte, habe er das Training unterbunden.

Mehrere Hausdurchsuchungen

Laut Staatsanwaltschaft gab es für das Training keine waffenrechtliche Erlaubnis. Nach dem unerlaubten Training hatte es in mehreren Bundesländern Hausdurchsuchungen gegeben, bei denen Softairwaffen und Magazine beschlagnahmt wurden. In der Wohnung des am Montag in Mosbach Verurteilten wurden außerdem mehrere Nebelkartuschen aus Bundeswehrbeständen entdeckt.