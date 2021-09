Rot-Rot-Grün laut Laschet "schlecht für die Wirtschaft"

Warnung vor Rot-Rot-Grün: Unions-Kanzlerkandidat Laschet glaubt, dass die Menschen eine solche Koalition fürchten - und ganz besonders Familienunternehmen in Baden-Württemberg.

Knapp drei Wochen vor der Wahl hat Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) am Montag seine Parteifreunde in Baden-Württemberg besucht - also in dem Bundesland, in dem sich viele CDU-Mitglieder lieber Friedrich Merz als Partei-Chef und CSU-Politiker Markus Söder als Kanzlerkandidaten gewünscht hätten. Laschet beschwor bei seinem Treffen mit dem Landesvorstand der baden-württembergischen CDU in Heidelberg erneut die Angst vor "Rot-Rot-Grün". Ein Linksbündnis sei schlecht für die Wirtschaft, so der CDU-Politiker. "Ich glaube, für das was jetzt in Deutschland ansteht und was auf dem Spiel steht, ist Baden-Württemberg das Schlüsselland", sagte Laschet. Was SPD, Grüne und Linke planten, belaste Baden-Württemberg mehr als jedes andere Land.

Strobl: Nicht jeden Tag auf Umfragen schauen

Von den derzeit schlechten Umfrage-Ergebnissen wollten sich die CDU-Politiker bei ihrem Termin in Heidelberg nicht einschüchtern lassen. Sowohl Laschet als auch CDU-Landeschef Thomas Strobl gaben sich kämpferisch und empfahlen ihren Mitstreitern, nicht jeden Tag auf die Umfragewerte zu schielen. "Glotzt nicht andauernd auf die Umfragen", so Strobl. Jetzt beginne die entscheidende Phase des Wahlkampfes. So auch Laschet: Man solle doch Geduld haben und in den verbleibenden Wochen bis zur Wahl über Politik reden.

"Und dann zählen wir aus. Und dann sehen wir, wie treffsicher Umfragen waren oder nicht."

Eine mögliche rot-rot-grüne Koalition motiviere zusätzlich für die letzten drei Wochen im Wahlkampf.

In den aktuellen Umfragen steht die SPD bis zu fünf Prozentpunkte vor der CDU. Viele schreiben dieses Ergebnis allerdings nicht einem starken SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz zu. Vielmehr glauben die meisten, dass die für die Union historisch schlechten Umfragewerte auf das Konto eines wenig überzeugenden Armin Laschet gehen.

Anders als der CSU-Vorsitzende Söder wollte Laschet bei dem Treffen in Heidelberg nicht ausschließen, dass die Union auch als kleinere Partnerin in eine Regierung geht. Dazu sagte Laschet nur, er sei sicher, dass CDU und CSU gemeinsam eine Antwort geben würden, wie Deutschland stabil bleibe.

Laschet will Digitalisierung voranbringen

Im Anschluss an das Treffen mit den Parteifreunden in Heidelberg besuchte Laschet noch Europas größten Software-Hersteller SAP in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis). Dabei versprach er, bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung "endlich Tempo" zu machen. Die Bürger akzeptierten es nicht länger, dass sie "zweimal Ortstermine in der Behörde machen müssen", um ihren Personalausweis zu verlängern. Außerdem will Laschet die Rahmenbedingungen für Start-up-Unternehmen verbessern und den Ausbau des schnellen Internets auf dem Land voranbringen. Letzteres bezeichnete er als die "Vorrangaufgabe für die nächsten Jahre".