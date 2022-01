per Mail teilen

Auf den Intensivstationen des Heidelberger Uniklinikums werden aktuell weniger als 20 Corona-Patienten behandelt - Tendenz fallend. Auf den Normalstationen gehe der Trend aber derzeit leicht nach oben, sagte der Heidelberger Pflegedirektor Edgar Reisch auf SWR-Anfrage. Reisch geht davon aus, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle die Krankenhäuser in zwei bis drei Wochen treffen wird. Falls dann mehr Patienten eingeliefert würden, könne man darauf personell aber schnell reagieren. Genug einsetzbares Pflegepersonal gebe es aktuell: Von 3.500 Pflegekräften in Heidelberg fielen aktuell nur 90 aus, die positiv auf Omikron getestet wurden. Die Impfquote beim Pflegepersonal liege in Heidelberg bei fast einhundert Prozent.