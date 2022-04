Unikliniken Mannheim und Heidelberg - Verbund statt Fusion

Das BW-Staatsministerium hat informiert, wie es mit der Zusammenarbeit der Unikliniken in Mannheim und Heidelberg weitergehen soll. Statt der Fusion ist ein Verbund geplant.

Eine Fusion der Universitätskliniken Heidelberg und Mannheim ist vom Tisch. Die Krankenhäuser wollen aber eng zusammenarbeiten. Das hat die Landesregierung mitgeteilt.

Verbund statt Fusion

Angestrebt wird ein Verbund der beiden Universitätskliniken. Darauf haben sich das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, das Finanzministerium und das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration geeinigt. Kernpunkt sei ein Bekenntnis zum Mannheimer Klinikum in der Medizinischen Forschung und Ausbildung. Die derzeitige Trägerstruktur soll beibehalten werden. Die Stadt Mannheim bleibt damit Träger des dortigen Klinikums.

Klinikneubau in Mannheim

Damit stärke man die Gesundheitsversorgung im Rhein-Neckar-Raum und bekenne sich zum Klinikneubau "Neue Mitte" in Mannheim. Der Standort Heidelberg und die angrenzenden Kreise sollen einbezogen werden.

In den kommenden Jahren sollen in den " Innovationscampus Health and Life Science Alliance" in der Rhein-Neckar-Region bereits 40 Millionen Euro fließen.

Kliniken haben auf Fusion gehofft

Die Universitätskliniken Heidelberg und Mannheim freuen sich über die Richtungsentscheidung. Sie hatten zwar auf eine Fusion der Klinken gehofft. Mit einem Verbund könne man aber weitere Schritte zu einer gemeinsamen Zukunft beider Krankenhäuser gehen.

In der nächsten Phase müssen ein gemeinsames Konzept auf den Weg gebracht werden, so der Leitender Ärztlicher Direktor des Heidelberger Universitätsklinikums Ingo Autenrieth. Es gehe um Möglichkeiten der Zusammenarbeit in der Krankenversorgung, in der Infrastruktur, aber auch in anderen Bereichen.

Bekenntnis zum Standort Mannheim

Der Ärztliche Direktor des Mannheimer Universitätsklinikums, Hans-Jürgen Hennes sieht den Verbund als eine Art erste Etappe. Vom Tisch ist die Fusion für ihn noch nicht.

"An dem Fernziel ändert sich aus meiner Sicht nichts."

Bei der Gründung der Health Science Alliance im September 2020 sei das Zusammengehen in ein großes Klinikum mit zwei Standorten als Fernziel klar artikuliert worden.

Erleichterung gibt es auch bei der Stadt Mannheim. Die Entscheidung eröffne großes Entwicklungspotential für Stadt und Region, so Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD).

Heidelbergs Oberbürgermeister ist enttäuscht

Der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) ist enttäuscht über die Entscheidung der Landesregierung. Es gehe nicht nur um eine Sanierung des Mannheimer Universitätsklinikums.

"Nur mit einer Fusion und mit dreistelligen Millionen-Beträgen für die Life Science Alliance können wir das gesteckte Ziel erreichen. Hier muss mehr passieren."

Es sei erklärtes Ziel gewesen, die Metropolregion in die Liga der besten Medizinstandorte der Welt zu führen. Dafür sei eine Fusion der beiden Kliniken ein zentraler Baustein. Ein Verbund habe nicht die Verbindlichkeit und Schlagkraft, wenn jedes Haus seine eigene Leitung und eigene Abläufe behalte, so Würzner weiter.