Wenn Corona-Infizierte ihre Quarantäne missachten, können sie gezwungen werden ins Krankenhaus zu gehen. Das Uniklinikum Heidelberg nimmt ab Montag bis zu fünf solcher Quarantäne-Verweigerer auf.

Erste Maßnahmen sind Verwarnungen und Bußgelder. Sollten die nicht ausreichen, wird härter durchgegriffen. In Heidelberg werden die Quarantäne-Verweigerer jetzt in der alten Chirurgischen Klinik im Neuenheimer Feld untergebracht.

Die Räume für Quarantäne-Verweigerer befinden sich in der alten Chirurgischen Klinik in Heidelberg. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Fredrik von Erichsen

Extra Räume für Quarantäne-Verweigerer

Das Universitätsklinikum Heidelberg stellt die entsprechenden Räume zur Verfügung. Dort würden sie angemessen verpflegt, so eine Sprecherin gegenüber dem SWR. Sie würden außerdem täglich untersucht.

Sicherheitsdienst im Einsatz

Das Land stelle die notwendige Überwachung durch einen Sicherheitsdienst für diese Härtefälle sicher, der auch für die Aufnahme und die Entlassung sorgen soll.

Vereinbarung zwischen Land und Stadt

Hintergrund ist eine Vereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem Universitätsklinikum Heidelberg. Sozial- und Innenministerium hatten sich auf Zwangseinweisungen von Menschen geeinigt, die nachhaltig gegen die Corona-Quarantäne verstoßen haben.

CDU-Innenminister Thomas Strobl hatte seit Monaten auf zentrale Einrichtungen für Quarantäne-Verweigerer gedrängt. Die Zwangseinweisung ist nach behördlichen Angaben das letzte Mittel, wenn sich Corona-Infizierte der Quarantäne widersetzen und Buß- und Zwangsgelder nichts bewirken.

Infektionsschutzgesetz als Grundlage

Konkret geht es um sogenannte Corona-Quarantäne-Verweigerer, die zwangsweise nach dem Infektionsschutzgesetz untergebracht werden sollen. Menschen, die positiv auf COVID-19 getestet worden sind sowie Krankheits- und Ansteckungsverdächtige.

Weitere Kliniken für Quarantäne-Verweigerer

In Baden-Württemberg sind auch in Stuttgart und Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) Quarantäne-Verweigerer in Krankenhäusern untergebracht worden.