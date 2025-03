Bei einem Unfall mit zwei Autos und einem Motorrad auf dem Grenzhöfer Weg in Heidelberg-Wieblingen gab es drei Leicht- und einen Schwerverletzten.

Bei einem Frontalzusammenstoß in Heidelberg sind am Donnerstagabend vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Gegen halb sechs am Abend kam es in Heidelberg-Wieblingen auf der Landesstraße 637 zu einer Kollision zwischen zwei Autos und einem Motorrad.

Laut Polizei war ein 51-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn gefahren, weil vor ihm der Verkehr stockte. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 51-Jährigen gegen die Maschine eines hinter ihm fahrenden Motorradfahrers geschleudert. Beide Männer wurden leicht verletzt. Die 36-jährige Fahrerin des entgegengekommenen Autos erlitt schwere Verletzungen. Ein Zwölfjähriger, der mit in ihrem Fahrzeug saß, wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle Personen wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Straßensperrung nach Unfall

An den beiden Autos entstanden Totalschaden. Eine Fachfirma musste sie abschleppen und auch die Fahrbahn musste gereinigt werden. Zwischenzeitlich kam es zu Sperrungen auf der Strecke. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf 20.000 Euro, schätzt die Polizei. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Heidelberg geführt.