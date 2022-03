Rote Ampel überfahren - zwei Schwerverletzte

per Mail teilen

Bei einem Unfall in Mannheim in der Neckarstadt-Ost sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am frühen Samstagmorgen mit. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Unfallverusacher zu schnell und bei roter Ampel auf eine Kreuzung gefahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Pkw. Das Fahrzeug des Unfallverursachers überschlug sich mehrfach, beide Insassen wurden schwer verletzt. Wegen der Unfallaufnahme sind derzeit die Feudenheimer Straße ab der Einmündung Dudenstraße stadteinwärts und die Dudenstraße zwischen Feudenheimer Straße und Gutenbergstraße voll gesperrt.