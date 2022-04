Auto kollidiert mit Rettungswagen - vier Verletzte

per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der B 38 bei Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind laut Polizei vier Personen verletzt worden. Ein Autofahrer hatte demnach an der Einmündung zur Mannheimer Straße Martinshorn und Blaulicht eines Rettungswagens missachtet, sein Wagen stieß mit dem Rettungswagen zusammen. Der Autofahrer, der Rettungswagenfahrer sowie dessen zwei Mitfahrerinnen wurden dabei verletzt. Ein Patient habe sich nicht im Fahrzeug befunden, so die Polizei. Geschätzter Sachschaden: Rund 20.000 Euro.