Bei einem Unfall mit einem Polizeiauto sind am Mittwoch bei Walldorf drei Personen verletzt worden. Der Streifenwagen war mit Blaulicht und Martinshorn in die Kreuzung gefahren.

Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen im Einsatz sind am Mittwochabend bei Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) drei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn von der B291 in die sogenannte "Monsterkreuzung" in der Nähe der A5 und der SAP gefahren. Ein 82-jähriger Autofahrer, der aus Richtung Hockenheim kam, bemerkte das Einsatzfahrzeug zu spät und stieß mit ihm zusammen. Sein Wagen wurde auf ein weiteres Auto geschleudert. Dessen Fahrer sowie die Polizistin und der Polizist wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Kreuzung war für fast zwei Stunden gesperrt.

Unfall mit Streifenwagen in Walldorf: Schadenshöhe noch unklar

Zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Beamten in dem Streifenwagen seien bei ihrem Einsatz einem möglichen Einbruch nachgegangen. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

Die Kreuzung am Stadtrand von Walldorf wird wegen ihrer Größe "Monsterkreuzung" genannt, weil dort in allen vier Richtungen jeweils zwei Spuren zusammenkommen. Sie war vor ihrem Ausbau regelmäßig wegen des hohen Verkehrsaufkommens überlastet.