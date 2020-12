per Mail teilen

Bei einem Unfall mit einem Pannenfahrzeug auf der A5 bei Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) sind Freitagabend vier Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer war laut Polizei mit seinem Wagen in ein Auto ohne Insassen gefahren, das wegen eines platten Reifens in einer Parkplatzeinfahrt liegen geblieben war. Daraufhin wurde das Pannenfahrzeug auf die Autobahn geschleudert, wo ein weiteres Auto frontal mit ihm zusammenstieß und sich überschlug. Ein weiterer Wagen fuhr beim Ausweichen in eine Betonwand und überschlug sich ebenfalls. Die drei Autofahrer sowie ein Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Für die Unfallaufnahme war die Autobahn für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt.