Bei einem schweren Unfall an einer Mannheimer Kreuzung ist ein E-Scooter-Fahrer von einer Straßenbahn erfasst worden. Seine Verletzungen sind lebensgefährlich.

Ein E-Scooter-Fahrer ist am Freitagmorgen bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Mannheim lebensgefährlich verletzt worden. Der 32-Jährige war in der Nähe der Haltestelle Lange Rötterstraße mit einer Straßenbahn der Linie 5 zusammengestoßen. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Die Straßenbahnfahrerin erlitt einen Schock.

In Mannheim hat es einen schweren Unfall mit einer Straßenbahn gegegen. SWR

Polizei soll Unfallhergang klären

Der E-Scooter-Fahrer hat offenbar die Straße an einer Fußgängerampel überquert. Dann kam es zum Zusammenstoß. Wie genau der Unfall passieren konnte, soll der Verkehrsunfalldienst der Polizei klären. Wegen des Unfalls war der Straßenverkehr zeitweise in beiden Richtungen gesperrt. Es gab Verkehrsbehinderungen.