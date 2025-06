Mannheim: Straßenbahn stößt mit Auto zusammen - Fahrer verletzt

Am Montagabend kam es in Mannheim zu einem Unfall: In der Nähe des Universitätsklinikums ist ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Die Polizei spricht von einem Verletzten.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn im Mannheimer Stadtteil Wohlgelegen ist am Montagabend laut Polizei eine Person verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 18:30 Uhr zwischen dem Mannheimer Universitätsklinikum und dem Hauptfriedhof. Bei der verletzten Person handelt sich wohl um den Fahrer des Pkw. Zur Schwere der Verletzungen konnte ein Polizeisprecher noch keine Angaben machen. Die Person befinde sich jedoch nicht in Lebensgefahr und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Straßenbahnverkehr nach Unfall bei Klinikum eingeschränkt Weil das Fahrzeug auf den Gleisen zum Stehen kam, können die Stadtbahnen nur eingeschränkt auf der Strecke fahren. Der Autoverkehr wird am Unfallort vorbeigeleitet.