Auf der A659 bei Viernheim (Kreis Bergstraße) hat es am Freitagvormittag einen Unfall mit mehreren Autos gegeben. Für die Bergungsarbeiten war die Autobahn mehrere Stunden gesperrt.

Bei einem Unfall auf der Autobahn zwischen dem Viernheimer Kreuz und dem Kreuz Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind mehrere Personen verletzt worden. Die A659 in Richtung Weinheim war wegen der Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Weinheim mehrere Stunden gesperrt.

Laut Polizei hatte ein Autofahrer am Freitagvormittag gegen 11:30 Uhr beim Wechsel von der rechten auf die linke Fahrspur ein von hinten kommendes Fahrzeug übersehen. Dieses konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stieß mit einem dritten Auto zusammen.

Unfall bei Viernheim - Rettungshubschrauber im Einsatz

Durch die Wucht des Aufpralls überschlugen sich zwei Autos. Alle drei am Unfall beteiligten Fahrer - zwei Frauen und ein Mann - wurden leicht verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Nach Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 60.000 Euro.