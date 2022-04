per Mail teilen

In Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat sich in der Nacht zum Samstag ein offenbar alkoholisierter 19-Jähriger mit senem Auto überschlagen. Er war auf der Landstraße zwischen dem Ortsteil Weiler und Sinsheim unterwegs und verlor in einer Rechtsskurve die Kontrolle, der Wagen landete auf dem Dach. Der Fahrer und ein 16-jährige Beifahrer wurden leicht verletzt. Ein Alkoholtest bei dem 19-Jährigen ergab 1,2 Promille.